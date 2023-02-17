А также на рынке систем искусственного интеллекта и промышленной автоматизации.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Как сообщает Bloomberg, выручка американского поставщика литографического оборудования Applied Materials в прошлом квартале выросла на 7,5% до $6,74 млрд, превзойдя ожидания аналитиков, да и в текущий квартал компания смотрит с уверенностью, рассчитывая выручить не менее $6,4 млрд.

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Источник изображения: Bloomberg

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При этом у руководства Applied Materials есть поводы для беспокойства, ведь одни только санкции против Китая лишат компанию выручки на сумму от $1,5 до $2,5 млрд в масштабах всего года, да и в потребительском сегменте производство чипов сокращается, не говоря уже о рынке микросхем памяти. Зато спрос продолжает расти в сегменте автомобильной электроники, систем искусственного интеллекта и промышленной автоматизации. По мнению руководства компании, автомобильный рынок с этой точки зрения вообще не был оценён по достоинству, хотя сейчас он позволяет Applied Materials неплохо себя чувствовать.