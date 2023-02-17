По данным Reuters, руководящий полупроводниковым бизнесом корпорации Sony Тэруси Симидзу (Terushi Shimizu) во время своего вчерашнего выступления дал понять, что октябрьская волна санкций США против КНР не сможет существенно повлиять на способность японского производителя датчиков изображения поставлять свои чипы в КНР. Вряд ли потери от этих ограничений превысят 1% всей выручки подразделения, в денежном выражении они едва ли достигнут $74,7 млн в масштабах всего фискального года.
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Датчики изображений для цифровых камер и смартфонов, чей рынок Sony контролирует на 43%, обычно изготавливаются с использованием довольно зрелой литографии, и на соответствующие чипы американские санкции не распространяются. Единственный момент, который может повлиять на профильный бизнес Sony — это снижение спроса на компоненты для камер видеонаблюдения, производители которых в Китае уже давно находятся под санкциями США.
Для представителей Sony стало неожиданностью январское заявление представителей TSMC о готовности тайваньской компании построить ещё одно предприятие в Японии в дополнение к уже возводимому на западе страны. Напомним, Sony и Denso являются акционерами совместного предприятия с TSMC, которое и будет заниматься производством чипов для нужд двух первых компаний. Впрочем, Sony не сомневается в серьёзности намерений TSMC по строительству второго предприятия, просто с партнёрами последняя эти планы пока не обсуждала.