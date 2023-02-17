Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В январе объёмы поставок ноутбуков продолжали падать на десятки процентов
В годовом сравнении они вообще сократились вдвое.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Конец прошлого года для поставщиков ноутбуков был не самым удачным периодом, но специалисты DigiTimes Research выяснили, что январские поставки пяти крупнейших производителей ноутбуков, за исключением Apple, сократились на 29% в последовательном сравнении, а год к году снизились почти в два раза. К наличию увеличенных складских запасов добавился сезон слабого спроса, что и объясняет подобную динамику.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Некоторые участники рынка пока связывают робкие надежды на восстановление спроса в сегменте ПК со вторым полугодием, но в реалистичности такого прогноза пока нет никакой уверенности. Российские источники тоже недавно сообщали о наличии увеличенных запасов ноутбуков в рознице. Одновременно издание DigiTimes поведало о наличии успеха отдельных производителей ПК на локальных направлениях. Например, в Великобритании марка Acer в 2022 году в сегменте игровых настольных систем смогла увеличить объёмы поставок на 92% и занять 26,4% местного рынка.

#аналитика #ноутбуки #acer
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Январь характеризовался максимальным снижением экспорта чипов с Тайваня в Китай за последние 14 лет
Аналитики Bernstein убеждены, что Intel не сможет вернуть себе исторические значения доли рынка
В минувшем году GlobalFoundries удалось увеличить выручку на 23%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китай применил боевой лазер против корабля береговой охраны Филиппин - без США не обошлось
9
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
67
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
24
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
36
Модернизированный МиГ-35С получит от Су-30СМ2 и Су-35СМ вооружение, авионику и бортовое оборудование
+
AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
46
НАТО против России, Китая и Ирана: Западный блок планирует начать несколько конфликтов одновременно
13
Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
22
О GeForce GTX 760 в 2023 году
9
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Решение
24

Сейчас обсуждают

Вежливый_B-R-A-D-L-E_Y
12:17
В России очень поздно, по сравнению с европейскими странами, отменили крепостное право; с запозданием и неудачно пытались декларировать свободы и права человека, перейти к правовому государству и демо...
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
Вежливый_B-R-A-D-L-E_Y
12:16
Особый хромой путь Шансы Кремля в противостоянии с Западом — нулевые. Знаете, что напоминают мне разглагольствования российских пропагандистов и политиков об особом пути России? Это примерно как, есл...
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
REY_B_
12:16
Так сейчас кучу народу реально свербит в одном месте, что люди обходятся без их "советов, как жить".
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
Johan_888
12:15
Белоруссия уже "облита бензином", осталось "чиркнуть спичкой", и второй фронт не заставит себя ждать.
Лукашенко назвал условия для введения белорусских войск в Украину
for2ne
12:15
Какие же там реально жалкие людишки сидят. Людьми назвать палец не поднимается. Сначала хотели отменить игру кучкой своей трансобразной, не получилось. Потом просто решили поднасрать с продажами через...
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
REY_B_
12:15
А во что играешь ты? - Реальное и вечное, это сажать картошку. Ты её сажаешь?
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
Вежливый_B-R-A-D-L-E_Y
12:13
именно поэтому под бахмутом орки своим пешком атакуют. единая тюрьма народов уже была и сдохла. ввиду своей несостоятельности. обратно в нее никто не хочет. ну кроме надзирателей. и рабсийская тюрьма ...
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
REY_B_
12:13
Телесные наказания для школьников в Великобритании запретили в 1990 году. И это в книге есть. Время действия игры до этого времени, значит в игре должны "подвешивать за лодыжки". Ну и многовековая тра...
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
Manager
12:11
Да. Вчера нашёл эту распродажу на Озон. Там эта карта стоит 125 тысяч. Но я решил не отменять заказ в Ситилинке, потому как мне непонятно как и куда возвращать карту по гарантии в случае проблем. На ...
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
vitosol
12:09
Зависть гложет тебя...
Razer представила игровую клавиатуру BlackWidow V4 Pro с обновлённым диском управления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем