Конец прошлого года для поставщиков ноутбуков был не самым удачным периодом, но специалисты DigiTimes Research выяснили, что январские поставки пяти крупнейших производителей ноутбуков, за исключением Apple, сократились на 29% в последовательном сравнении, а год к году снизились почти в два раза. К наличию увеличенных складских запасов добавился сезон слабого спроса, что и объясняет подобную динамику.
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Некоторые участники рынка пока связывают робкие надежды на восстановление спроса в сегменте ПК со вторым полугодием, но в реалистичности такого прогноза пока нет никакой уверенности. Российские источники тоже недавно сообщали о наличии увеличенных запасов ноутбуков в рознице. Одновременно издание DigiTimes поведало о наличии успеха отдельных производителей ПК на локальных направлениях. Например, в Великобритании марка Acer в 2022 году в сегменте игровых настольных систем смогла увеличить объёмы поставок на 92% и занять 26,4% местного рынка.