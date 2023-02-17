В годовом сравнении они вообще сократились вдвое.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Конец прошлого года для поставщиков ноутбуков был не самым удачным периодом, но специалисты DigiTimes Research выяснили, что январские поставки пяти крупнейших производителей ноутбуков, за исключением Apple, сократились на 29% в последовательном сравнении, а год к году снизились почти в два раза. К наличию увеличенных складских запасов добавился сезон слабого спроса, что и объясняет подобную динамику.

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Источник изображения: DigiTimes

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Некоторые участники рынка пока связывают робкие надежды на восстановление спроса в сегменте ПК со вторым полугодием, но в реалистичности такого прогноза пока нет никакой уверенности. Российские источники тоже недавно сообщали о наличии увеличенных запасов ноутбуков в рознице. Одновременно издание DigiTimes поведало о наличии успеха отдельных производителей ПК на локальных направлениях. Например, в Великобритании марка Acer в 2022 году в сегменте игровых настольных систем смогла увеличить объёмы поставок на 92% и занять 26,4% местного рынка.