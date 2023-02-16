Как считают эксперты Bernstein, экспансия процессоров Apple с Arm-совместимой архитектурой собственной разработки, а также укрепление позиций конкурирующих клиентских процессоров AMD не позволят Intel после завершения текущего кризиса на рынке компонентов для ПК отыграть свои утраченные позиции.
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Другими словами, прежних исторических позиций на рынке потребительских центральных процессоров Intel уже не добьётся даже в том случае, если конъюнктура будет способствовать возвращению спроса в целом. В прошлом квартале объёмы поставок процессоров упали примерно на 30% в годовом выражении. Процессоры Apple сейчас могут претендовать примерно на 10% рынка, хотя до пандемии они занимали ничтожно малую долю. Соответственно, и прежними доходами в сегменте ПК корпорация Intel в будущем похвастать вряд ли сможет, как считают представители Bernstein.