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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики Bernstein убеждены, что Intel не сможет вернуть себе исторические значения доли рынка
Даже если спрос в сегменте ПК восстановится.
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Как считают эксперты Bernstein, экспансия процессоров Apple с Arm-совместимой архитектурой собственной разработки, а также укрепление позиций конкурирующих клиентских процессоров AMD не позволят Intel после завершения текущего кризиса на рынке компонентов для ПК отыграть свои утраченные позиции.

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Источник изображения: Intel

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Другими словами, прежних исторических позиций на рынке потребительских центральных процессоров Intel уже не добьётся даже в том случае, если конъюнктура будет способствовать возвращению спроса в целом. В прошлом квартале объёмы поставок процессоров упали примерно на 30% в годовом выражении. Процессоры Apple сейчас могут претендовать примерно на 10% рынка, хотя до пандемии они занимали ничтожно малую долю. Соответственно, и прежними доходами в сегменте ПК корпорация Intel в будущем похвастать вряд ли сможет, как считают представители Bernstein.

#amd #intel #аналитика #apple #финансы #процессоры
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Аналитики Bernstein убеждены, что Intel не сможет вернуть себе исторические значения доли рынка
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