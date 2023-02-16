Издание Bloomberg регулярно пересматривает прогноз по срокам анонса гарнитуры дополненной реальности Apple, которую компания разрабатывает с 2015 года. В январе она дебютировать не смогла, и теперь под сомнением находится даже апрельский дебют. Скорее всего, как считает источник, устройство будет представлено сразу на июньской конференции для разработчиков WWDC, где сможет продемонстрировать свои возможности на практике.
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По данным первоисточника, представить устройство с условным обозначением N301 компания в апреле не сможет по причине наличия проблем с его аппаратным и программным обеспечением. Сроки поступления новинки в продажу пока не пересматривались, гарнитура по-прежнему должна выйти на рынок до конца текущего года по ориентировочной цене $3000. Это будет единственная серьёзная премьера Apple в сегменте носимых устройств в текущем году.