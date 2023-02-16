Контролирующая около 90% рынка литографических сканеров нидерландская компания ASML, как сообщает Reuters, продолжает считать, что в текущем году новые санкции против Китая не окажут влияния на её выручку. Точнее говоря, если в целом выручка компании может вырасти на 25%, то на китайском направлении она останется на уровне прошлого года. Если в позапрошлом году Китай формировал 14% выручки ASML, то в текущем эта пропорция рискует уменьшиться.
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Генеральный директор Петер Веннинк (Peter Wennink) в предисловии к годовому отчёту ASML отметил, что США, Нидерландами и Японией предприняты дополнительные меры по ограничению поставок литографического оборудования в Китай, но на их практическую реализацию потребуются месяцы. В целом, новые ограничения не смогут оказать существенного влияния на бизнес ASML в этом году, как считает руководство компании. Тем более, что оборудование для EUV-литографии компания не может поставлять в Китай с 2019 года. Гораздо больше ASML обеспокоена тем, что стремление стран к технологическому суверенитету способно привести к долгосрочным неблагоприятным изменениям конъюнктуры мирового рынка.