Китайская компания YMTC, являющаяся лидером национальной полупроводниковой отрасли КНР в части выпуска твердотельной памяти, после введения санкций со стороны США в октябре прошлого года вынуждена была сократить закупку технологического оборудования на 70%, отложить запуск нового предприятия и сократить до 10% персонала. По информации Nikkei Asian Review, не лучше обстоят дела и у лидера китайской промышленности в сфере производства микросхем оперативной памяти —компании CXMT.
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Первоначально она хотела ввести в строй второе предприятие по выпуску микросхем DRAM в текущем году, но теперь вынуждена будет отложить эти планы до 2024 или даже 2025 года, а штат сократить на 5‒7%. Заморожено и строительство научно-исследовательского центра, да и в окрестностях будущего предприятия пока готово только административное здание, а до цехов пока дело не дошло. Негативное влияние на планы CXMT оказали не только санкции США, мешающие закупать производственное оборудование, но и спад на рынке памяти.