И мог бы отдать больше, если бы не сделка с Twitter.

Способный вот-вот вернуть себе статус богатейшего человека в мире Илон Маск (Elon Musk), как сообщает Reuters, в прошлом году не забывал о благотворительности, и с августа по декабрь выделил на эти нужды 11,6 млн принадлежавших ему акций Tesla на общую сумму $1,95 млрд. Это меньше, чем выделенные в 2021 году $5,74 млрд, но на фоне не самого простого для миллиардера года, потребовавшего серьёзных трат на покупку Twitter, это всё равно приличная сумма.

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Источник изображения: Reuters

Маск продолжает оставаться владельцем 13% акций Tesla, он их нередко использует для финансирования разного рода собственных инициатив вроде покупки активов Twitter, и эти запасы периодически пополняются за счёт способности главы компании приобретать акции по цене значительно ниже рыночной в рамках опционов.

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В 2012 году Илон Маск стал участником инициативы Giving Pledge, в рамках которой миллиардеры берут на себя обязательства раздать на благотворительные нужды не менее половины своего благосостояния либо при жизни, либо после смерти.