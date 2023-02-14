Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский холдинг Tsinghua попытается прибрать к рукам пустующее предприятие GlobalFoundries
Нужно поднимать отечественную промышленность на останках зарубежной.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Как напоминает DigiTimes, в мае 2017 года формально американская компания GlobalFoundries объявила о планах построить в китайском Чэнду предприятие по контрактному производству чипов. Оно должно было возводиться в два этапа и планомерно освоить выпуск 180/130-нм продукции и изделий, производимых по технологии 22FDX с использованием FD-SOI. Последняя фаза должна была быть запущена к концу 2019 года, но в феврале того же года предприятие закрылось, а к маю 2020 года оставшиеся 74 сотрудника были уволены, технологическое оборудование из цехов было вывезено.

реклама

Источник изображения: GlobalFoundries

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Как теперь сообщают китайские СМИ, интерес к пустующему предприятию проявляет прошедший в прошлом году через процедуру банкротства холдинг Tsinghua Unigroup. Он обладает опытом разработки и производства полупроводниковых компонентов, и партнёром по инвестициям в эту площадку могут стать муниципальные власти Чэнду, претендующие на право вложить определённую сумму в капитал холдинга в обмен на его обязательства купить и оборудовать заброшенное предприятие GlobalFoundries. Зачем китайским инвесторам пустые цеха предприятия, можно лишь догадываться, но по крайней мере, здесь уже есть необходимая инженерная инфраструктура.

#полупроводники #китай #globalfoundries #tsinghua unigroup
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple при попытках наладить выпуск продукции в Индии сталкивается с местной спецификой
Intel и Micron задумываются о сокращении расходов на строительство предприятий в США
Китайская SMIC столкнулась со снижением степени загрузки производственных линий по выпуску чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
1
Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
20
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
96
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
209
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
59
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
42
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Февраль)
14
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
23

Сейчас обсуждают

Extorn
14:09
Мобилизованные украинские солдаты учатся сражаться с веткой в руках – видео полевых учений
ВСУ смогли подбить Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором совершал боевые вылеты Евгений Пригожин
рафаэль самитов
14:09
Зато тихая
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
Сергей Гор
14:09
Какая разница наглосаксам с кем Россия имеет дела .
В Госдуме призвали урегулировать статус ЧВК «Вагнер» в России
Олег С
14:07
идиот летчиков готовят не менее 3х лет!!
ВСУ смогли подбить Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором совершал боевые вылеты Евгений Пригожин
шамаш
14:07
Хз 5700x за 180$ с алика топчик ) сидим дальше...а эти процы через годик полтора,когда цены упадут для простого юзверя
AMD Ryzen 9 7950X3D заметили во Франции с ценой 800 евро
Judge Dredd
14:05
Я вижу, комментариев по делу, тут пока что только одно "Реальный бой покажет статистику" В "Леопардах-2", система контролирования огня, будучи в движение, способна без особых проблем поразить любую ст...
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
Solarex
14:05
Не понимаю, зачем тебе линукс? Что ты на нём делаешь? Сиди под виндами и радуйся. А то это всё начинает напоминать ситуацию, как "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус".
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
Олег С
14:05
Мушкетеры едрён батон..))
Мобилизованные украинские солдаты учатся сражаться с веткой в руках – видео полевых учений
Sergey Dusakov
14:03
Латышские стрелки расстреляли поляк.
Польша отправила Украине 250 советских танков Т-72 и продолжает военные поставки
Артём Чумаков
14:02
Так то у 3090 и 4070ti тоже разница в потоковых процессорах в сторону 3090. Но при этом 4070ti уделывает "старушку". И tdp не показатель вовсе. Во-первых техпроцесс уменьшился в 2 раза с 8нм до 4нм. З...
Apple поставила Евросоюзу шах и мат: неоригинальные кабели USB-C для новых Iphone заблокируют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем