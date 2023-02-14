Нужно поднимать отечественную промышленность на останках зарубежной.

Как напоминает DigiTimes, в мае 2017 года формально американская компания GlobalFoundries объявила о планах построить в китайском Чэнду предприятие по контрактному производству чипов. Оно должно было возводиться в два этапа и планомерно освоить выпуск 180/130-нм продукции и изделий, производимых по технологии 22FDX с использованием FD-SOI. Последняя фаза должна была быть запущена к концу 2019 года, но в феврале того же года предприятие закрылось, а к маю 2020 года оставшиеся 74 сотрудника были уволены, технологическое оборудование из цехов было вывезено.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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Как теперь сообщают китайские СМИ, интерес к пустующему предприятию проявляет прошедший в прошлом году через процедуру банкротства холдинг Tsinghua Unigroup. Он обладает опытом разработки и производства полупроводниковых компонентов, и партнёром по инвестициям в эту площадку могут стать муниципальные власти Чэнду, претендующие на право вложить определённую сумму в капитал холдинга в обмен на его обязательства купить и оборудовать заброшенное предприятие GlobalFoundries. Зачем китайским инвесторам пустые цеха предприятия, можно лишь догадываться, но по крайней мере, здесь уже есть необходимая инженерная инфраструктура.