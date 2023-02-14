Которая не так уж радует.

Издание Financial Times поведало, с какими проблемами приходится иметь дело в Apple при попытках наладить выпуск своей продукции в Индии. Представители Apple неделями и месяцами работают на предприятиях местных подрядчиков в Индии, помогая им наладить производственную деятельность в соответствии с корпоративными стандартами. Местный промышленный конгломерат Tata собирается прибрать к рукам предприятие Wistron по выпуску смартфонов, поскольку сама тайваньская компания задумалась о целесообразности его дальнейшего функционирования после волны беспорядков и погромов.

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Источник изображения: Wistron

Со временем Tata рассчитывает стать для Apple неким подобием Foxconn — крупнейшим подрядчиком по выпуску электроники этой марки в Индии. Пока же специалистам Apple приходится страдать от необходимости проводить по четыре часа в сутки, добираясь на работу и обратно, без возможности в дороге продуктивно поработать на ноутбуке из-за проблем со связью. Страдает и качество местной продукции: один из подрядчиков по выпуску корпусных деталей для электронных устройств Apple вынужден браковать каждый второй экземпляр изделия.

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Индийские производители в целом не готовы столь же оперативно решать проблемы, как их китайские коллеги, а местная бюрократическая система усложняет ведение дел в стране, как резюмирует источник. При этом эксперты Bain убеждены, что к 2028 году объём экспорта промышленных товаров из Индии вырастет почти в два с половиной раза до $1 трлн, а экспорт электроники индийского производства будет увеличиваться на 40% в год в среднем.