Вскоре после введения властями США новых экспортных ограничений на поставки в Китай определённого ассортимента оборудования для производства чипов выяснилось, что сильно зависящие от своих китайских предприятий компании Samsung Electronics и SK hynix добились послаблений в санкциях сроком на 12 месяцев. Судя по опубликованной DigiTimes информации, корейские производители памяти хотели бы добиться освобождения от санкций на постоянной основе.
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Действительно, отсрочка введения санкций в данном случае призвана дать корейским производителям время либо на закупку необходимого для модернизации китайских предприятий оборудования, либо на разработку плана миграции производства обратно в Южную Корею. Если же лоббистам удастся продавить в Вашингтоне бессрочное освобождение от санкций, то бизнес обеих компаний в Китае пострадает в минимальной степени. Помимо крупной производственной базы, КНР для Samsung и SK hynix является ещё и крупным рынком сбыта, поэтому свои интересы эти компании настроены защищать самым решительным образом.