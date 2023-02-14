До коммерческой эксплуатации ещё далеко.

В 2020 году Amazon купил молодую компанию Zoox, специализирующуюся на разработке беспилотных такси, которые изначально лишены каких-либо органов управления, позволяющих человеку вмешиваться в процесс вождения. По информации CNBC, на этой неделе Zoox сообщила о начале испытаний своих прототипов четырёхместных робомобилей на дорогах общего пользования в калифорнийском Фостер-Сити.

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Источник изображения: Zoox

Компания располагает парком из нескольких десятков прототипов, но пока не уточняется, какое количество будет задействовано в испытаниях. Местные регуляторы одобрили использование таких робомобилей в тестовом режиме на строго определённом маршруте протяжённостью не более 1,6 км. В экспериментах принимают участие сотрудники Zoox, а скорость передвижения прототипов не превышает 56 км. Когда подобный сервис будет запущен на коммерческой основе, не уточняется, а пока Zoox гордится, что именно её прототипы первыми среди транспортных средств без привычных органов управления были допущены на дороги общего пользования в США.

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Примечательно, что действующие правила позволяют Zoox избегать регулярной передачи отчётов о прецедентах с перехватом управления операторами. По словам разработчиков, транспортные средства этой марки устроены таким образом, что оператор лишь может задавать ограничения и условия в сложных ситуациях, а непосредственное управление машиной осуществляет автоматика.