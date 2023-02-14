Как раз в тот момент, когда он «ещё ничего такого не сделал».

Притесняя китайских производителей и разработчиков через санкции, власти США надеются сдержать технологическое развитие основного конкурента на геополитической арене. Об экспортных ограничениях в отношении китайского контрактного производителя SMIC и лидера национальной отрасли по выпуску твердотельной памяти типа 3D NAND — компании YMTC, уже хорошо известно, но чиновники США продолжают находить новые мишени для санкций. Как отмечает DigiTimes, под них попал молодой разработчик чипов HF Core Storage.

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Источник изображения: HF Core Storage

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Эта китайская компания была в 2015 году основана выходцами из VIA Technologies, причём слухи приписывали ей намерения разработать центральные процессоры, способные заменить на китайском рынке изделия Intel. Основным же видом деятельности для HF Core Storage является разработка контроллеров для твердотельных накопителей, которые тоже могут применяться в составе суперкомпьютеров китайского производства, поэтому компания и попала под санкции США. Превентивный характер ограничений говорит о том, что власти США могут быть хорошо осведомлены о дальнейших планах китайских компаний принимать участие в процессе импортозамещения. Тайваньская Phison в своё время являлась акционером HF Core Storage, но позже избавилась от потенциально проблемного актива.