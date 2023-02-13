Немногим более недели прошло с тех пор, как Tesla в предыдущий раз меняла цены на свои самые популярные электромобили в США, а в начале этой недели цены опять были пересмотрены, как поясняет Electrek. Седаны Model 3 продолжают терять в цене, если говорить о базовой версии с задним приводом, которая теперь стоит $42 990 вместо $43 490.
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Более современная Tesla Model Y в США предлагается только в полноприводных версиях, причём если покупателю удастся найти в наличии комплектацию Standard Range, то она с этой недели обойдётся на $500 дороже — $51 490. Старшая Model Y Performance подорожала на $1000 второй раз за две недели, до $58 990, а вот средняя Model Y Long Range стоит прежних $54 990. Дело в том, что эта модификация достаточно популярна, и при этом стоит менее $55 000, что позволяет ей участвовать в программе государственного субсидирования, по которой покупатель имеет возможность вернуть $7500 из бюджета США в виде налоговых вычетов.