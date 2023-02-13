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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla придётся доработать FSD лишь на 10% для использования автопилота за пределами Северной Америки
Условия работы на 90% идентичны для всего мира.
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По традиции, в свой единственный законный выходной Илон Маск (Elon Musk) не удержался от комментариев по поводу прогресса компании Tesla в разработке комплекса FSD, со временем обещающего заменить человека в процессе управления электромобилями этой марки. На этой неделе, как подчеркнул глава компании, в ограниченное бета-тестирование попадёт версия ПО, использующая переработанные нейронные сети и унифицированный код для движения в городе и за его пределами.

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Источник изображения: Tesla

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Говоря о более отдалённой перспективе, Илон Маск заявил, что Tesla планирует начать адаптацию своего программного обеспечения для дорожных условий Европы и проводить соответствующие согласования с местными властями. Программный код, пригодный для использования в Северной Америке, на 90% будет совпадать с европейской или какой-либо другой версией. По сути, адаптация для других регионов сведётся к переработке лишь 10% программного обеспечения, как рассчитывает глава Tesla.

#tesla #илон маск #электромобили #автопилот #fsd
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