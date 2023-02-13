Главное – не поссориться с Индией в процессе.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

До сих пор нам приходилось преимущественно слышать о заинтересованности в развитии полупроводниковой отрасли Индии со стороны Apple и её главного подрядчика Foxconn, но со страниц DigiTimes поступает информация о готовности властей США способствовать развитию производства полупроводниковых компонентов на территории Индии. Мотив американского правительства очевиден — необходимо снижать степень собственной зависимости от китайской промышленности.

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Источник изображения: DigiTimes

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Впрочем, если Китай является основным геополитическим оппонентом США, то Тайвань и Южная Корея не устраивают чиновников в контексте высокой концентрации полупроводниковых производств. Размещение хотя бы части из них в Индии позволит снизить риски самого разного плана.