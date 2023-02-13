В интервью Bloomberg отвечающий за экономическое развитие Сингапура чиновник заявил, что это государство осознаёт увеличение конкуренции на мировом рынке полупроводниковых компонентов, которое возникнет из-за выделения властями США около $52 млрд субсидий на развитие производств внутри страны.
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Сейчас, по словам Бэ Сван Чжина (Beh Swan Gin), Сингапур обеспечивает до 5% объёмов обработки всех кремниевых пластин в мире, а в прошлом году объёмы инвестиций в основные средства на его территории достигли рекордных $17 млрд. Вряд ли результат удастся повторить в этом году, но власти страны рассчитывают на сохранение тенденции к появлению в Сингапуре новых полупроводниковых производств и разработчиков чипов. Существенно увеличить свою долю Сингапур на мировом рынке не сможет хотя бы силу скромной территории с довольно дорогой землёй, но удержать позиции властям очень хотелось бы.