Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple пришлось отложить внедрение подписки на iPhone
Хотя первоначально она должна была появиться ещё в 2021 году.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Безусловно, сейчас не проблема найти вариант покупки Apple iPhone в рассрочку, но все подобные предложения непосредственно с производителем этих смартфонов не связаны. По информации Bloomberg, компания из Купертино уже давно готовит фирменную программу подписки, в рамках которых клиенты могли бы получить новый iPhone по контракту, предусматривающему ежемесячные выплаты в течение какого-то срока.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

В 2021 году её внедрить не удалось, как и в прошлом, и виной всему некие технические препятствия, но Apple полна решимости рано или поздно предложить такую финансовую услугу своим клиентам. Размер ежемесячного платежа будет зависеть от модели устройства, как поясняет источник. В целом, Apple разрабатывает целый ряд финансовых услуг, включая рассрочку большинства покупок и вывод фирменной платёжной карты за пределы США. По идее, предлагая больше вариантов оплаты своих устройств и услуг, Apple в итоге увеличивает охват аудитории клиентов, что идёт на пользу выручке компании.

#смартфоны #apple #финансы #iphone
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple при попытках наладить выпуск продукции в Индии сталкивается с местной спецификой
Intel и Micron задумываются о сокращении расходов на строительство предприятий в США
TSMC увеличит затраты на строительство предприятий в Аризоне на $3,5 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
10
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
75
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
44
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Февраль)
18
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
42
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
15
Как шпионят китайские воздушные шары - выводим их на чистую воду и разбираемся по-серьезному
3
«Вампир» против Leopard 1 – российские гранатомёты не оставят шансов на выживание немецкой «кошке»
8
Вслед за США: Киев заявил, что ВС РФ запускает "боевые воздушные шары" способные истощить ПВО страны
6
Что будет с Xbox, когда сделка с Activision Blizzard сорвется
24

Сейчас обсуждают

Олег Попов
07:26
Окраина России будет решать как называть Россию.)))
В Украине петиция по переименованию России набрала 25 тысяч подписей и будет рассмотрена Зеленским
Алексей Самойлов
07:14
Так читай про её скорость в 6 махов. Вот поэтому и гиперзвуковая... Так она начинается с 5.
Ракеты Р-37М, запускаемые с истребителей МиГ-31, Су-35 и Су-57 ВКС РФ, наводят страх на лётчиков ВСУ
Дмитрий Неклюдов
07:13
это кидалово дорогих партнеров в классическом духе ростеха. В статье же написано - нет никаких танков, несколько экземпляров (видимо для парадов)... для РФ уже "создали", бюджет освоили, теперь еще мо...
«Ростех» планирует поделиться секретными технологиями танка Т-14 «Армата» с Индией
Boris Lagutkin
07:11
Сидя в сарае хрюшки провели голосование и приняли решение отныне называться орлами!:)
В Украине петиция по переименованию России набрала 25 тысяч подписей и будет рассмотрена Зеленским
Sergey Dusakov
07:09
Странный аргумент в вопросе Волынской резни, собеседник вдруг ссылается на Катынь. С идиотами я пробую разговаривать на понятном ему языке.
Польша отправила Украине 250 советских танков Т-72 и продолжает военные поставки
Дмитрий
07:08
Никакой крутой прорывной графики нет зато 40 кадров еле как на 3070ти в 4к разрешении выдает. там уровень графики максимум гта5 10 летней давности руки такие кривые или сговор с нвидиями такой серьё...
Hogwarts Legacy занял первое место в продажах в Великобритании
Амитабх Баччан
07:04
Разрешение по классике 720р? Странно, что камень не из классического ,в его сборках, набора машинист 15к......
Блогер купил на Aliexpress GeForce GTX 1660 Super за 8000 рублей и запустил Cyberpunk со 150+ FPS
Родион Вестов
06:59
Чего не получается? Почти все украинское сожгли. Ждем натовский металлолом.
«Вампир» против Leopard 1 – российские гранатомёты не оставят шансов на выживание немецкой «кошке»
AlexZ Rus
06:58
ну вот и пропи3делось нато. а то все кукарекало мы расширяемся не для нападения а от. сучки ссаные. сармат готов разметать все страны нато в труху. вэлкам в ад твари.
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
Родион Вестов
06:51
Какая чушь. Какая электроника у первого леопарда, который 10 лет ржавел под открытым небом? Второе чего ты там спалишь, если ПТУРы бьют с 4-5 км? Какая прицельная дальность у пушки Лео, 2 км, а у пер...
«Вампир» против Leopard 1 – российские гранатомёты не оставят шансов на выживание немецкой «кошке»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем