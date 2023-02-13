Хотя первоначально она должна была появиться ещё в 2021 году.

Безусловно, сейчас не проблема найти вариант покупки Apple iPhone в рассрочку, но все подобные предложения непосредственно с производителем этих смартфонов не связаны. По информации Bloomberg, компания из Купертино уже давно готовит фирменную программу подписки, в рамках которых клиенты могли бы получить новый iPhone по контракту, предусматривающему ежемесячные выплаты в течение какого-то срока.

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Источник изображения: Apple

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В 2021 году её внедрить не удалось, как и в прошлом, и виной всему некие технические препятствия, но Apple полна решимости рано или поздно предложить такую финансовую услугу своим клиентам. Размер ежемесячного платежа будет зависеть от модели устройства, как поясняет источник. В целом, Apple разрабатывает целый ряд финансовых услуг, включая рассрочку большинства покупок и вывод фирменной платёжной карты за пределы США. По идее, предлагая больше вариантов оплаты своих устройств и услуг, Apple в итоге увеличивает охват аудитории клиентов, что идёт на пользу выручке компании.