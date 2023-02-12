Осталось всего $3 млрд до цели.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В прошлом году 73-летний Бернар Арно (Bernard Arnault), возглавляющий поставщика люксовых товаров LVMH Moёt Hennessy Louis Vuitton, отнял у Илона Маска (Elon Musk) титул самого богатого человека в мире, чему способствовала негативная динамика курса акций Tesla. С начала этого года акции этого автопроизводителя выросли в цене на 82%, и теперь некоторые источники поясняют, что Маск не так уж далёк от реванша. По сути, его благосостояние теперь оценивается в $186 млрд, тогда как лидер списка миллиардеров Bloomberg располагает $189 млрд.

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Источник изображения: FactSet

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Акции Tesla пока растут в цене более уверенными темпами, чем благосостояние Бернара Арно, поэтому при условии отсутствия потрясений на фондовых рынках Илон Маск вскоре опять станет богатейшим человеком в мире. Титул этот весьма условен, поскольку основу благосостояния Маска всё равно формируют акции Tesla, а в денежной форме он располагает не таким уж большим запасом свободных средств, как показала подготовка к сделке с Twitter.