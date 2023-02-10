Как напоминает Nikkei Asian Review, в начале октября санкции США сделали невозможным присутствие в Китае граждан первой из стран, которые по долгу службы оказывали консультационные и сервисные услуги местным производителям чипов. С тех пор контролирующие 35% мирового рынка оборудования для производства чипов американские компании планомерно переводят персонал из Китая, не имеющий местного гражданства, либо к себе в США, либо в соседние страны Юго-Восточной Азии типа Сингапура, Малайзии и Индии.
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KLA, Applied Materials и Lam Research до введения санкций против Китая осенью прошлого года получали до 30% выручки на местном рынке, но в прошлом квартале эта доля уже снизилась на несколько процентных пунктов. Все три компании при этом давно присутствуют в регионе ЮВА, у той же Applied Materials представительство в Сингапуре функционирует с начала текущего века. Китайский персонал переводится в эти филиалы по желанию, в итоге продолжить работу в КНР смогут те из сотрудников американских компаний, которые имеют гражданство Китая.
Японские производители литографического оборудования уверены, что китайские конкуренты рано или поздно наладят выпуск основной части необходимого для обеспечения технологического суверенитета страны оборудования собственными силами. По сути, санкции США просто задержат технологический прогресс китайских компаний лишь на несколько лет, но не остановят его полностью.