В целом, около 60% батарей для электромобилей производятся китайскими компаниями.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Специалисты SNE Research, как отмечает Business Korea, признали заметную экспансию китайских производителей литиевых аккумуляторов для электромобилей в ущерб южнокорейским конкурентам. Фактически, соотношение сил за прошлый год изменилось с 48:30 до 60:24, остальную часть рынка контролирует японские производители во главе с корпорацией Panasonic. Китайские компании CATL и BYD входят в тройку лидеров, контролируя 37 и 13,6% рынка соответственно, первая занимает вершину рейтинга. Её доля за год выросла с 33 до 37%, а объёмы выпуска тяговых батарей удалось нарастить почти в два раза до 192 ГВт‧ч.

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Источник изображения: Business Korea

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Ближайшим соперником CATL остаётся южнокорейская LG Energy Solution, занимающая второе место, но сократившая своё присутствие на рынке с 19,7 до 13,6%. Если BYD занимает третье место, то на четвёртом расположилась Panasonic, а пятое и шестое места достались южнокорейским SK On (5,4%) и Samsung SDI (4,7%) соответственно. Оставшиеся позиции с седьмой по десятую включительно тоже достались китайским производителям: CALB, Gotion, Sunwoda и Farasis. Фактически, с точки зрения доли рынка BYD уже наступает на пятки LG Energy Solution, но последняя активно развивает производство в США и уже располагает заказами на общую сумму $300 млрд.