Амбиции в сфере «полупроводникового суверенитета» в наши дни демонстрируют не только страны, которые исторически занимались выпуском чипов хотя бы в минимальном количестве, но и просто регионы с крупным рынком сбыта. По крайней мере, как поясняет DigiTimes, индийские власти хотели бы довести долю выпускаемых на территории страны полупроводниковых компонентов до 30% от общей потребности местных производителей электроники.
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Индия уже добилась неплохого прогресса в локализации выпуска электронных устройств, и сборка младших моделей iPhone 14 в прошлом году здесь стартовала с минимальной задержкой относительно Китая, но большинство комплектующих на местные предприятия она всё равно вынуждена импортировать из других стран, включая КНР. На развитие самодостаточной экосистемы поставщиков уйдут годы и десятки, если не сотни миллиардов долларов США.