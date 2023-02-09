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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Индия рассчитывает выпускать до 30% всех необходимых полупроводниковых компонентов на своей территории
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Амбиции в сфере «полупроводникового суверенитета» в наши дни демонстрируют не только страны, которые исторически занимались выпуском чипов хотя бы в минимальном количестве, но и просто регионы с крупным рынком сбыта. По крайней мере, как поясняет DigiTimes, индийские власти хотели бы довести долю выпускаемых на территории страны полупроводниковых компонентов до 30% от общей потребности местных производителей электроники.

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Источник изображения: Device Engineering

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Индия уже добилась неплохого прогресса в локализации выпуска электронных устройств, и сборка младших моделей iPhone 14 в прошлом году здесь стартовала с минимальной задержкой относительно Китая, но большинство комплектующих на местные предприятия она всё равно вынуждена импортировать из других стран, включая КНР. На развитие самодостаточной экосистемы поставщиков уйдут годы и десятки, если не сотни миллиардов долларов США.

#полупроводники #индия #производство
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