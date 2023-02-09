В этом они последовательно сократятся на 10-15%.

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

По данным аналитиков DigiTimes Research, в четвёртом квартале прошлого года мировые поставки ноутбуков последовательно сократились на 16%, а в годовом сравнении упали на все 40%. Ситуация вряд ли заметно улучшится в первом квартале, по их мнению.

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Источник изображения: DigiTimes

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Лидирующий поставщик ноутбуков — компания Lenovo, сейчас располагает запасами продукции на шесть недель поставок, она на основных рынках может столкнуться со снижением поставок на 15% по сравнению с четвёртым кварталом. HP потеряет в поставках до 20%, занимающая третье место Dell — около 10%. Apple должна столкнуться с более серьёзным снижением, хотя и занимает четвёртое место. Asustek и Acer, которые идут следом, пострадают меньше, поскольку уже в четвёртом квартале неплохо поработали над высвобождением складов.