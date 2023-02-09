По данным аналитиков DigiTimes Research, в четвёртом квартале прошлого года мировые поставки ноутбуков последовательно сократились на 16%, а в годовом сравнении упали на все 40%. Ситуация вряд ли заметно улучшится в первом квартале, по их мнению.
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Лидирующий поставщик ноутбуков — компания Lenovo, сейчас располагает запасами продукции на шесть недель поставок, она на основных рынках может столкнуться со снижением поставок на 15% по сравнению с четвёртым кварталом. HP потеряет в поставках до 20%, занимающая третье место Dell — около 10%. Apple должна столкнуться с более серьёзным снижением, хотя и занимает четвёртое место. Asustek и Acer, которые идут следом, пострадают меньше, поскольку уже в четвёртом квартале неплохо поработали над высвобождением складов.