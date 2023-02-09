Без подобных мер выйти на ежегодный объём продаж в 20 млн штук будет проблематично.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Владеющий Twitter Илон Маск (Elon Musk) традиционно воспользовался этой трибуной для сообщения о грядущем мероприятии для инвесторов Tesla, которое будет проводиться в стенах предприятия компании в Техасе, рядом с новой штаб-квартирой. Хотя сам глава Tesla собирался сконцентрироваться на плане перевода глобальной энергетической системы на возобновляемые источники, из ранних его откровений известно, что Маск собирается рассказать о платформе для электромобилей третьего поколения.

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Источник изображения: Tesla

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Она должна лечь в основу более массовой модели, предполагаемая цена которой будет начинаться с $25 000. Глава Tesla убеждён, что сможет снизить себестоимость производства электромобиля в два раза от текущего уровня. Конечно, амбициозные заявления не раз звучали из его уст и ранее. Например, Tesla Model 3 в момент своего выхода на рынок должна была стоить $35 000, но сейчас по факту её даже после серьёзного снижения цен в январе компания предлагает в США минимум за $43 490.