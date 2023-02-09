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Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Впервые о наличии у Intel некоторых трудностей с подготовкой к строительству предприятия в Магдебурге сообщалось ещё в декабре прошлого года, и некоторые источники даже истолковали соответствующие новости как готовность компании отказаться от реализации этого проекта в Германии. Теперь Reuters со ссылкой на немецкие СМИ сообщает, что заминка возникла на этапе согласования субсидий.

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Источник изображения: Intel

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Первоначально власти Германии договорились с Intel на выделение поддержки в размере 6,8 млрд евро, но сейчас компания заявляет о необходимости увеличить субсидии до 10 млрд евро, ссылаясь на рост расходов из-за повышения цен на энергоносители в Европе. В обмен на щедрость Intel пытается заверить власти Германии в готовности наладить в стране выпуск более прогрессивной продукции, чем планировала изначально. Напомним, что на первом этапе бюджет проекта оценивался в 17-20 млрд евро, поэтому нынешние субсидии должны покрывать до половины расходов Intel, но и общая сумма в новых реалиях могла существенно вырасти.