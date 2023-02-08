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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рынок автокомпонентов в ближайшие пару лет подвергнется реструктуризации
Нужно адаптироваться к новым условиям.
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Как поясняет DigiTimes, ситуация с доступностью полупроводниковых компонентов в автомобильном сегменте по сравнению с состоянием прошлого года начала улучшаться, но отрасль уже не будет прежней. Участники рынка считают, что в ближайшие пару лет отрасль будет подвергнута серьёзной реструктуризации и в дальнейшем будет работать в новых условиях.

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Источник изображения: DigiTimes

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Масштабным изменениям способствует не только переход на электротягу, но и повсеместное распространение систем активной помощи водителю. Количество используемых в среднестатистическом транспортном средстве полупроводниковых чипов заметно увеличится. Разработчики будут быстрее менять дизайн своих компонентов, поэтому для контрактных производителей их заказы перестанут быть категорией второстепенного приоритета. Чаще в составе бортовых систем автомобилей будут использоваться компоненты, изготовленные по передовым техпроцессам, поскольку до сих пор они могли довольствоваться достаточно зрелыми.

#полупроводники #автомобили
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