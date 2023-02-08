Быстрее, чем ожидалось.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Большинство производителей полупроводниковых компонентов на своих недавних квартальных отчётных мероприятиях выражало сомнение в способности потребительского рынка, к которому относится и сегмент ноутбуков, начать восстановление спроса ранее второй половины текущего года. Издание DigiTimes отмечает, что сейчас процесс освобождения складов от излишков продукции уже вступил в окончательную фазу, и сегмент ноутбуков скоро может приблизиться к состоянию равновесия.

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Источник изображения: DigiTimes

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Такая информация получена непосредственно от разработчиков разного рода компонентов для ноутбуков, так что ей вполне можно доверять. Впрочем, многие участники рынка всё равно убеждены, что по итогам текущего года объёмы продаж ПК окажутся ниже уровня предыдущего года, хотя и при этом будут выше уровня 2019 года, когда пандемия ещё не начала стимулировать спрос на оборудование для организации удалённой работы и дистанционного образования.