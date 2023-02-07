Американский энтузиаст Splave обладает большим опытом экстремального разгона, а потому знает, что в ряде тестовых дисциплин можно занять вершину рейтинга HWBot, даже не располагая исключительно передовыми компьютерными компонентами. В частности, для нового абсолютного рекорда 3DMark03 ему хватило материнской платы ASRock Z690 Aqua OC, центрального процессора Intel Core i9-13900KF в виде инженерного образца и видеокарты GeForce RTX 3090 Ti недавно «сошедшей с дистанции» марки EVGA.
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Последняя при помощи жидкого азота была разогнана до 2876/22496 МГц, а центральный процессор при аналогичном способе охлаждения сохранил способность пройти указанный тест на частоте 8108 МГц при активности четырёх производительных ядер и четырёх потоков. Набранные 534 800 баллов являются новым абсолютным рекордом 3DMark03.