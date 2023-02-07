Который сможет проезжать до 700 км без подзарядки.

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В своё время попытка объединить потенциал внедорожника и спорткара в кроссовере Cayenne принесла марке Porsche серьёзный коммерческий успех и позволила выжить всему концерну Volkswagen. Судя по информации ресурса Autocar, к 2027 году Porsche собирается выпустить свою пятую по счёту модель электромобиля, которая займёт вершину ценовой иерархии. Машина в кузове кроссовера с покатым силуэтом будет вмещать до семи человек и сохранит способность быстро перемещать их на расстояние вплоть до 700 км без подзарядки.

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Источник изображения: Porsche

При этом умеренные внедорожные способности будут реализованы через пневматическую подвеску, меняющую дорожный просвет, а также электронную имитацию блокировки межколёсного дифференциала. Подруливающие задние колёса добавят управляемости на виражах. В основу кроссовера с условным обозначением K1 должна лечь модернизированная к тому времени платформа PPE, которая в первом своём поколении дебютирует в составе электрической версии Macan в 2024 году. Бортовое напряжение 920 В позволит заряжать довольно ёмкую батарею нового электрического флагмана Porsche достаточно быстро. В силовой установке будут применяться электродвигатели синхронного типа с масляным охлаждением.

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Первым электромобилем марки является Porsche Taycan, но уже в следующем году появится компактный электрический кроссовер Macan, а в 2025 году дебютируют классические спортивные купе в электрическом варианте. Ну, а к 2026 году Porsche переведёт на электротягу и Cayenne. К концу десятилетия марка рассчитывает до 80% своей продукции продавать именно в электрическом исполнении.