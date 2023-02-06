Либо просить их компенсировать стоимость жилья.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Как напоминает Nikkei Asian Review, с момента своего основания в 2016 году китайская компания YMTC не только успела наладить массовый выпуск 128-слоной памяти типа 3D NAND, но и дала работу более чем 10 000 человек. Теперь, когда упадок на рынке памяти сопровождается американскими санкциями, пришло время оптимизировать расходы на персонал, по данным издания Caixin.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Несколько сотен сотрудников получили уведомления о необходимости уйти с работы через месяц после 28 января. Те из них, кто не проработал в компании более четырёх лет, будет должен либо освободить полученные при помощи компании квартиры, либо выплатить их справедливую рыночную стоимость, которая может достигать $148 000. Примечательно, что приобретали они это жильё по цене ниже рыночной во второй половине 2020 года, но в случае увольнения должны были выплатить компании определённую неустойку. Сохранившим свои рабочие места сотрудникам YMTC урезает зарплаты на величину от 5 до 10%.