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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
YMTC вынуждена снижать зарплату персоналу и выселять уволенных сотрудников из квартир
Либо просить их компенсировать стоимость жилья.
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Как напоминает Nikkei Asian Review, с момента своего основания в 2016 году китайская компания YMTC не только успела наладить массовый выпуск 128-слоной памяти типа 3D NAND, но и дала работу более чем 10 000 человек. Теперь, когда упадок на рынке памяти сопровождается американскими санкциями, пришло время оптимизировать расходы на персонал, по данным издания Caixin.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Несколько сотен сотрудников получили уведомления о необходимости уйти с работы через месяц после 28 января. Те из них, кто не проработал в компании более четырёх лет, будет должен либо освободить полученные при помощи компании квартиры, либо выплатить их справедливую рыночную стоимость, которая может достигать $148 000. Примечательно, что приобретали они это жильё по цене ниже рыночной во второй половине 2020 года, но в случае увольнения должны были выплатить компании определённую неустойку. Сохранившим свои рабочие места сотрудникам YMTC урезает зарплаты на величину от 5 до 10%.

#полупроводники #китай #кризис #ymtc #сокращения штата сотрудников
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llucul
12:01
https://iz.ru/1465539/2023-02-05/glavkom-vsu-zaluzhnyi-v-ssha-taino-soobshchil-o-potere-257-tysiach-chelovek И есть ещё сведения слиттые Моссадом о 157 000 погибших .
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
alexsrg
12:00
А еще можно поставить супербашню типа Noctua D15, Deepcool Assassin 3, Thermalait Silver Arrow IB-E Extreme и т.п. и не знать подобных проблем вообще.
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
Mostack
12:00
т.е. выкинуть и не настраивать предлагаете? Тоже интересный подход =)
MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 2. Доработка охлаждения
grom9000
11:59
Нвидиа с завода испорченные продает. Посмотри видео какой хлам Нвидиа и насколько АМД лучше сделаны. https://www.youtube.com/watch?v=TjjUwoYkX1A
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Deepness93
11:58
Кокошенков уже свои "новости" на оверы поститься? А как же 44 уничтоженных Himars? При поставленных Украине 16 шт.
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Амфросий Импифанов
11:58
То есть можно безопасно удваивать это число, а то и утраивать
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
Spambomber_32
11:57
Из названия опуса: "...российские узы удвоят..." Взоржал от торопливой пейсанины. Удвой удой, утрой удой! Не то пойдёшь ты на убой!
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Вежливый B_R-A-D-L-E-Y
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ты почитай дaлбаеб набросы "автора" хотя бы полугодичной давности.
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
Вежливый B_R-A-D-L-E-Y
11:56
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Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
Sergey Ermakoff
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