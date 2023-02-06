В этой стране будет налажено контрактное производство чипов.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Программа стимулирования развития полупроводниковой отрасли в Индии подразумевает субсидирование строительства совместного предприятия Foxconn и Vedanta по выпуску чипов. Весь проект оценивается в $10 млрд, как напоминает DigiTimes, а третьим компаньоном может оказаться европейский производитель STMicroelectronics, который из всех перечисленных акционеров обладает самыми развитыми компетенциями в этой сфере.

реклама

Источник изображения: AFP

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Роль индийской компании Vedanta в совместном предприятии при этом должна стать менее значимой. Этот конгломерат специализируется на добыче природных ресурсов, изначально в капитале совместного предприятия Foxconn предполагалось отдать только 40% акций. Скорее всего, эта доля будет увеличена, а вот сколько акций получит STMicroelectronics, не уточняется. Роль Индии в качестве альтернативы Китаю по размещению производств электроники в ближайшие годы будет расти. По некоторым оценкам, Apple собирается в ближайшие годы довести долю выпускаемых в Индии смартфонов до 25% от всей производственной программы. Для развития подобных услуг необходимо расширять производственную базу, и совместное предприятие Foxconn и Vedanta достижению этой цели будет активно способствовать.