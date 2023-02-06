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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
STMicroelectronics может стать компаньоном Foxconn по предприятию в Индии
В этой стране будет налажено контрактное производство чипов.
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Программа стимулирования развития полупроводниковой отрасли в Индии подразумевает субсидирование строительства совместного предприятия Foxconn и Vedanta по выпуску чипов. Весь проект оценивается в $10 млрд, как напоминает DigiTimes, а третьим компаньоном может оказаться европейский производитель STMicroelectronics, который из всех перечисленных акционеров обладает самыми развитыми компетенциями в этой сфере.

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Источник изображения: AFP

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Роль индийской компании Vedanta в совместном предприятии при этом должна стать менее значимой. Этот конгломерат специализируется на добыче природных ресурсов, изначально в капитале совместного предприятия Foxconn предполагалось отдать только 40% акций. Скорее всего, эта доля будет увеличена, а вот сколько акций получит STMicroelectronics, не уточняется. Роль Индии в качестве альтернативы Китаю по размещению производств электроники в ближайшие годы будет расти. По некоторым оценкам, Apple собирается в ближайшие годы довести долю выпускаемых в Индии смартфонов до 25% от всей производственной программы. Для развития подобных услуг необходимо расширять производственную базу, и совместное предприятие Foxconn и Vedanta достижению этой цели будет активно способствовать.

#полупроводники #foxconn #индия #stmicroelectronics #предприятие
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seryi-34
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dimkahon
08:25
А еще увеличение этого самого... ну вам по пояс где.
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08:25
Меня ещё удивляет то, что он эту историю далеко не первый раз рассказывает.
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