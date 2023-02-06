Навёрстываются потери ковидного периода.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Как сообщает Reuters, январская выручка Foxconn выросла на 48,2% до рекордных $22 млрд по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что в известной степени говорит о способности компании оперативно наверстать упущенное в прошлом квартале из-за санитарных ограничений в Китае и беспорядков на предприятии в Чжэнчжоу осенью прошлого года.

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Источник изображения: Reuters

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Деятельность Foxconn вернулась в нормальное русло, как отмечается в заявлении компании, а поставки iPhone с предприятий в Чжэнчжоу начали расти. Последовательно выручка компании выросла на 4,93%, но сегмент умных потребительских устройств, в который входят смартфоны, а также вычислительная техника продемонстрировали рост выручки на двузначное количество процентов.