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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Прототип Tesla Cybertruck продемонстрировал способность подруливать задними колёсами
Это сокращает радиус разворота.
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Компоновочные особенности силовых установок электромобилей позволяют их создателям смело экспериментировать с функциональными возможностями ходовой части. Подруливающие задние колёса в этом отношении не являются уникальной чертой именно электромобилей, но готовящийся к началу массового производства электрический пикап Tesla Cybertruck на новом видео продемонстрировал именно такую возможность.

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Источник изображения: Twitter, Tokyotesla

В данном случае это позволяет сократить радиус разворота, что для полноприводной машины с большой колёсной базой очень важно с точки зрения удобства маневрирования. Илон Маск (Elon Musk) под этим видео оставил абстрактный комментарий, пожаловавшись на сложность производства Cybertruck по сравнению с другими электромобилями, но в очередной раз пообещав начать выпуск данных электромобилей в текущем году.

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Конкретный видеоролик, по всей видимости, был снят на предприятии Tesla в Техасе, где и будет налажена сборка пикапов. По форме зеркал можно предположить, что в съёмках участвовал более ранний прототип, чем тот, что был на прошлой неделе замечен на улицах Пало-Альто.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck
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