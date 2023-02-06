От банкротства он компанию уже якобы спас.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Ещё в прошлом году Илон Маск (Elon Musk) успел заявить, что после покупки Twitter в конце октября работал над сокращением затрат компании как сумасшедший на протяжении нескольких недель, но как подметил Bloomberg, в минувшие выходные решил подвести итоги последних трёх месяцев подобной деятельности.

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Источник изображения: Bloomberg

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Этот период, по его словам, был очень трудным, поскольку Маску приходилось спасать Twitter от банкротства, не оставляя руководство компаниями Tesla и SpaceX. Зато теперь социальная сеть находится на пути к выходу на безубыточность, как считает глава Twitter, и главная задача её руководства — не снижать взятый темп работы. При этом Маск весьма ценит общественную поддержку со стороны публики. Количество пользователей социальной сети и продолжительность их активности в Twitter по-прежнему находятся на высоком уровне, как добавил Илон Маск.