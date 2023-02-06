Ещё в прошлом году Илон Маск (Elon Musk) успел заявить, что после покупки Twitter в конце октября работал над сокращением затрат компании как сумасшедший на протяжении нескольких недель, но как подметил Bloomberg, в минувшие выходные решил подвести итоги последних трёх месяцев подобной деятельности.
реклама
Этот период, по его словам, был очень трудным, поскольку Маску приходилось спасать Twitter от банкротства, не оставляя руководство компаниями Tesla и SpaceX. Зато теперь социальная сеть находится на пути к выходу на безубыточность, как считает глава Twitter, и главная задача её руководства — не снижать взятый темп работы. При этом Маск весьма ценит общественную поддержку со стороны публики. Количество пользователей социальной сети и продолжительность их активности в Twitter по-прежнему находятся на высоком уровне, как добавил Илон Маск.