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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тим Кук относит искусственный интеллект к числу приоритетов для Apple
Технологии уже применяются в смартфонах и умных часах компании.
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До сих пор генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) на всех квартальных мероприятиях предпочитал говорить о том, что считает технологии дополненной реальности важным сегментом рынка, в котором компания хотела бы присутствовать, но на минувшей отчётной конференции заявил, что к числу приоритетов для Apple относится и искусственный интеллект. «Невероятно, как он может обогатить жизнь наших клиентов», — буквально сказал глава компании.

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Источник изображения: Getty Images

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При этом Кук не стал делать каких-либо интригующих заявлений о будущих сферах применения искусственного интеллекта в экосистеме Apple, а просто привёл примеры уже существующих. Во-первых, в смартфонах семейства iPhone 14 при помощи искусственного интеллекта реализована система детекции автомобильных аварий. Во-вторых, умные часы Apple Watch позволяют распознавать падение владельца с высоты собственного роста и снимать электрокардиограмму. По мнению главы компании, у подобных технологий есть «невероятный потенциал» влияния буквально на все сферы деятельности человека.

#apple #искусственный интеллект #тим кук
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