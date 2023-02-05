Технологии уже применяются в смартфонах и умных часах компании.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

До сих пор генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) на всех квартальных мероприятиях предпочитал говорить о том, что считает технологии дополненной реальности важным сегментом рынка, в котором компания хотела бы присутствовать, но на минувшей отчётной конференции заявил, что к числу приоритетов для Apple относится и искусственный интеллект. «Невероятно, как он может обогатить жизнь наших клиентов», — буквально сказал глава компании.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

При этом Кук не стал делать каких-либо интригующих заявлений о будущих сферах применения искусственного интеллекта в экосистеме Apple, а просто привёл примеры уже существующих. Во-первых, в смартфонах семейства iPhone 14 при помощи искусственного интеллекта реализована система детекции автомобильных аварий. Во-вторых, умные часы Apple Watch позволяют распознавать падение владельца с высоты собственного роста и снимать электрокардиограмму. По мнению главы компании, у подобных технологий есть «невероятный потенциал» влияния буквально на все сферы деятельности человека.