Приватизации не было, а дело есть.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Около трёх недель длились слушания в федеральном суде присяжных Сан-Франциско по делу более чем четырёхлетней давности. Илон Маск (Elon Musk) обвинялся в распространении заведомо ложной информации о наличии у него источников финансирования выкупа акций Tesla с рынка по цене $420 за штуку. Через пару недель после публикации твита соответствующего содержания он отказался от намерений приватизировать Tesla, после чего был оштрафован на общую сумму $40 млн и временно лишён возможности занимать пост председателя совета директоров этой компании.

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Пострадавшие от его противоречивых действий инвесторы подали в суд в надежде компенсировать свои потери от вложений в акции Tesla в 2018 году, но как сообщило агентство Bloomberg, в ходе финального заседания, которое длилось не более двух часов, суд присяжных признал миллиардера невиновным.

Источник изображения: Bloomberg

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Присяжных не смогли убедить доказательства, приведённые инвестиционными банками, которые сообщали, что через неделю после публикации того твита они ещё не представляли, как и за счёт каких средств можно будет финансировать приватизацию Tesla. Защита Маска смогла убедить присяжных, что в 2018 году он достиг устных, но определённых договорённостей с арабскими и японскими инвесторами о финансировании сделки. Просто потом всё сорвалось, но в момент публикации твита Илон Маск был искренен, как утверждали его законные представители и говорил он сам в суде.