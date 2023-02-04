Около трёх недель длились слушания в федеральном суде присяжных Сан-Франциско по делу более чем четырёхлетней давности. Илон Маск (Elon Musk) обвинялся в распространении заведомо ложной информации о наличии у него источников финансирования выкупа акций Tesla с рынка по цене $420 за штуку. Через пару недель после публикации твита соответствующего содержания он отказался от намерений приватизировать Tesla, после чего был оштрафован на общую сумму $40 млн и временно лишён возможности занимать пост председателя совета директоров этой компании.
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Пострадавшие от его противоречивых действий инвесторы подали в суд в надежде компенсировать свои потери от вложений в акции Tesla в 2018 году, но как сообщило агентство Bloomberg, в ходе финального заседания, которое длилось не более двух часов, суд присяжных признал миллиардера невиновным.
Присяжных не смогли убедить доказательства, приведённые инвестиционными банками, которые сообщали, что через неделю после публикации того твита они ещё не представляли, как и за счёт каких средств можно будет финансировать приватизацию Tesla. Защита Маска смогла убедить присяжных, что в 2018 году он достиг устных, но определённых договорённостей с арабскими и японскими инвесторами о финансировании сделки. Просто потом всё сорвалось, но в момент публикации твита Илон Маск был искренен, как утверждали его законные представители и говорил он сам в суде.