По сравнению с декабрём прошлого года.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Останавливая конвейер предприятия в Шанхае в декабре и позволяя рабочим чуть дольше оставаться на каникулах в январе, компания Tesla создала условия для удачной реализации тех складских запасов, которые могли накопиться к концу года. По информации Reuters, ссылающейся на официальную статистику профильной китайской ассоциации, в январе Tesla смогла реализовать 66 051 электромобиль китайского производства. Это на 18% больше, чем в декабре, и на 10% превосходит результат годичной давности.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Принято считать, что в декабре объёмы производства электромобилей Tesla в Шанхае сократились примерно на треть. В целом же на этом предприятии в прошлом году была выпущена почти каждая вторая Tesla, проданная в мире. В начале января компания заметно снизила цены на свои электромобили в разных регионах реализации, что вызвало закономерный рост спроса. В феврале и марте шанхайское предприятие Tesla должно выйти на еженедельный выпуск 20 000 электромобилей. Считается, что в январе объёмы продаж машин Tesla в Китае выросли на 36% в годовом сравнении, поэтому в сочетании с более скромным приростом производства на 10% можно говорить о способности компании удовлетворять спрос за счёт накопившихся ранее запасов. Машины местной сборки поставляются и на экспорт, так что не все выпущенные в январе 66 тысяч машин были проданы в Китае.