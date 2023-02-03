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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В январе объёмы реализации электромобилей Tesla китайской сборки выросли на 18%
По сравнению с декабрём прошлого года.
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Останавливая конвейер предприятия в Шанхае в декабре и позволяя рабочим чуть дольше оставаться на каникулах в январе, компания Tesla создала условия для удачной реализации тех складских запасов, которые могли накопиться к концу года. По информации Reuters, ссылающейся на официальную статистику профильной китайской ассоциации, в январе Tesla смогла реализовать 66 051 электромобиль китайского производства. Это на 18% больше, чем в декабре, и на 10% превосходит результат годичной давности.

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Источник изображения: Tesla

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Принято считать, что в декабре объёмы производства электромобилей Tesla в Шанхае сократились примерно на треть. В целом же на этом предприятии в прошлом году была выпущена почти каждая вторая Tesla, проданная в мире. В начале января компания заметно снизила цены на свои электромобили в разных регионах реализации, что вызвало закономерный рост спроса. В феврале и марте шанхайское предприятие Tesla должно выйти на еженедельный выпуск 20 000 электромобилей. Считается, что в январе объёмы продаж машин Tesla в Китае выросли на 36% в годовом сравнении, поэтому в сочетании с более скромным приростом производства на 10% можно говорить о способности компании удовлетворять спрос за счёт накопившихся ранее запасов. Машины местной сборки поставляются и на экспорт, так что не все выпущенные в январе 66 тысяч машин были проданы в Китае.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #шанхай
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