В начале октября, как известно, власти США предприняли новую попытку ограничить экспорт литографического оборудования в Китай, а с начала этого года вели активные переговоры по синхронизации этих усилий с Японией и Нидерландами. Последние зависят от китайского рынка сильнее, чем американские конкуренты, а потому довольно долго и тщательно оговаривали условия сделки с США, которые до сих пор не приданы огласке.
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Как отмечает DigiTimes со ссылкой на источники среди поставщиков оборудования, даже в таких условиях китайские клиенты сохраняют возможность покупать их продукцию в небольших количествах и без лишней огласки.
Убедиться в этом можно хотя бы с учётом летних открытий сторонних экспертов, которые выяснили, что китайская SMIC снабжает одного из своих заказчиков чипами, чьи характеристики близки к 7-нм техпроцессу, и происходит это с лета 2021 года. Даже глава нидерландской ASML в этом месяце признал, что китайские производители рано или поздно создадут необходимое оборудование, и это лишь вопрос времени.