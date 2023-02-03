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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
У китайских производителей чипов остаётся возможность покупать зарубежное оборудование
Делается это без огласки и в небольших количествах.
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В начале октября, как известно, власти США предприняли новую попытку ограничить экспорт литографического оборудования в Китай, а с начала этого года вели активные переговоры по синхронизации этих усилий с Японией и Нидерландами. Последние зависят от китайского рынка сильнее, чем американские конкуренты, а потому довольно долго и тщательно оговаривали условия сделки с США, которые до сих пор не приданы огласке.

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Как отмечает DigiTimes со ссылкой на источники среди поставщиков оборудования, даже в таких условиях китайские клиенты сохраняют возможность покупать их продукцию в небольших количествах и без лишней огласки.

Источник изображения: DigiTimes

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Убедиться в этом можно хотя бы с учётом летних открытий сторонних экспертов, которые выяснили, что китайская SMIC снабжает одного из своих заказчиков чипами, чьи характеристики близки к 7-нм техпроцессу, и происходит это с лета 2021 года. Даже глава нидерландской ASML в этом месяце признал, что китайские производители рано или поздно создадут необходимое оборудование, и это лишь вопрос времени.

#полупроводники #литографическое производство #санкции #китайские производители
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