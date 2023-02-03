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Новости Hardware Алексей Сычёв
Японской промышленности для запуска 2-нм чипов потребуется $54 млрд
Столько же, сколько выделено на поддержку всей полупроводниковой отрасли США.
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Как сообщает Reuters, председатель совета директоров японского консорциума Rapidus, которому предстоит к 2027 году освоить выпуск 2-нм чипов на территории Страны восходящего солнца, обозначил довольно серьёзные бюджетные рамки для успешной реализации этого проекта. По словам Тэцуро Хигаси (Tetsuro Higashi), для начала выпуска 2-нм чипов в Японии нужно потратить около $54 млрд.

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Источник изображения: Reuters

В прошлом, как отмечает глава Rapidus, США мешали развитию промышленности Японии. Теперь они, как считается, должны помочь местным производителям чипов освоить передовые технологии. Как известно, партнёром Rapidus в сфере литографии выступит американская компания IBM, имеющая большой опыт в этой области. Сейчас самым передовым производством в Японии может похвастать Renesas, выпускающая здесь 40-нм чипы. К марту Rapidus должна определиться с выбором места для предприятия, которое в будущем сможет освоить выпуск 2-нм изделий.

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Как утверждает Хигаси, акционеры Rapidus вроде корпораций Toyota и Sony на первом этапе не готовы вкладываться в освоение 2-нм технологии, поскольку желание инвестировать у них появится только после получения первых осязаемых результатов деятельности нового предприятия.

#полупроводники #литографическое производство #япония #rapidus
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