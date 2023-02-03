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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На фоне падения совокупной выручки Apple категория планшетов показала рост на 30%
Но это временно.
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Как поясняет CNBC, итоги минувшего квартала для Apple оказались во многом предсказуемыми, хотя не обошлось и без сюрпризов. В целом, выручка компании сократилась на 5,5% до $117 млрд, продемонстрировав подобную динамику впервые с 2019 года и максимальное снижение с 2016 года. Глава компании Тим Кук (Tim Cook) обвинил три фактора в подобных результатах: сильный доллар, перебои с производством iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с Чжэнчжоу и общую слабость макроэкономики.

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Источник изображения: Reuters

Генеральный директор заявил, что сейчас объёмы выпуска смартфонов на предприятии в Чжэнчжоу вернулись к тем уровням, которые компанию в целом удовлетворяют. Получая более половины всей выручки именно за счёт реализации iPhone, Apple заметно зависит от этой категории продукции. В прошлом квартале выручка на этом направлении сократилась на 8,17% до $66 млрд. В текущем квартале снижение должно быть чуть меньше, как рассчитывают руководители Apple.

Сильно просела выручка от реализации компьютеров Mac, на 29% до $7,74 млрд. Тим Кук объяснил это отсутствием анонсов новых интересных моделей ПК в минувшем квартале. В текущем квартале выручка на этом направлении тоже должна сократиться на двузначное число процентов. Аналогичным образом будет себя вести и выручка от реализации планшетов, хотя в минувшем квартале она выросла на 29,66% до $9,4 млрд за счёт выхода как бюджетной модели iPad, так и новой модели в верхнем ценовом диапазоне.

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В сегменте «прочих продуктов», к которым причисляются и носимые устройства марки, Apple продемонстрировала снижение выручки на 8,3%. Зато выручка на направлении услуг выросла на 6,4%, причём в текущем квартале рост должен продолжиться. За год компания также смогла увеличить активную часть аудитории, обладающей устройствами Apple, с 1,8 до 2 млрд человек. Снижение расходов и замедление приёма на работу новых сотрудников не означает, что Apple будет увольнять уже имеющихся, хотя многие компании этого сектора не избежали сокращений штата.

#аналитика #apple #финансы #iphone #ipad
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