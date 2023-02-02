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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом году AMD увеличила расходы на разработки и исследования на 76%
На рекламу тоже стала тратиться больше, но не в такой пропорции.
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Годовой отчёт AMD по форме 10-K ещё не готов, но в квартальном 8-K тоже можно найти немало интересной информации. В этом документе на сайте AMD сообщается, например, что в прошлом году компания увеличила расходы на разработки и исследования на 76% до $5 млрд. С учётом выхода на рынок нескольких новых семейств процессоров и одного поколения видеокарт такой результат можно считать закономерным, да и о дальнейших планах компания AMD в этом смысле заботится.

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Источник изображения: AMD

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При этом маркетинговые и административные расходы AMD тоже выросли, но не так сильно — всего лишь на 61% до $2,336 млрд. Не менее интересным моментом является увеличение балансовой стоимости складских запасов AMD на 93% до $3,8 млрд. Некоторыми источниками снижение количества поставляемых процессоров AMD для клиентского сегмента на 51% в стоимостном выражении в прошлом квартале было истолковано как попытка удерживать цены на высоком уровне, но Intel в такой ситуации поступала точно так же, да и глава AMD Лиза Су (Lisa Su) на вчерашней конференции признала, что компания вынуждена стимулировать снижение складских запасов продукции прошлых поколений ценовыми методами, и в таких условиях говорить о повышении цен точно не приходится.

#amd #аналитика #финансы #ниокр
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