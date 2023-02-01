В семействе Alder Lake, по крайней мере.

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На квартальной конференции AMD глава компании Лиза Су (Lisa Su) не стала скрывать, что в клиентском сегменте ценовая конкуренция обострилась, и это в конечном итоге приведёт к сокращению нормы прибыли на данном направлении деятельности. Сайт DigiTimes добавил интриги заявлениями о том, что Intel обсуждает с отдельными производителями готовых ПК возможность снижения цен на процессоры на величину до 20%.

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Источник изображения: DigiTimes

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Предполагается, что подешевеют преимущественно процессоры не самого молодого, но актуального поколения Alder Lake, причём коррекция цен затронет и старшие модели серии Core i9. Когда будут предприняты снижения цен и в каких масштабах, тайваньский источник не уточняет.