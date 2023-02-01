На квартальной конференции AMD глава компании Лиза Су (Lisa Su) не стала скрывать, что в клиентском сегменте ценовая конкуренция обострилась, и это в конечном итоге приведёт к сокращению нормы прибыли на данном направлении деятельности. Сайт DigiTimes добавил интриги заявлениями о том, что Intel обсуждает с отдельными производителями готовых ПК возможность снижения цен на процессоры на величину до 20%.
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Предполагается, что подешевеют преимущественно процессоры не самого молодого, но актуального поколения Alder Lake, причём коррекция цен затронет и старшие модели серии Core i9. Когда будут предприняты снижения цен и в каких масштабах, тайваньский источник не уточняет.