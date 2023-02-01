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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel готовится снизить цены на процессоры на величину до 20%
В семействе Alder Lake, по крайней мере.
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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

На квартальной конференции AMD глава компании Лиза Су (Lisa Su) не стала скрывать, что в клиентском сегменте ценовая конкуренция обострилась, и это в конечном итоге приведёт к сокращению нормы прибыли на данном направлении деятельности. Сайт DigiTimes добавил интриги заявлениями о том, что Intel обсуждает с отдельными производителями готовых ПК возможность снижения цен на процессоры на величину до 20%.

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Источник изображения: DigiTimes

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3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Предполагается, что подешевеют преимущественно процессоры не самого молодого, но актуального поколения Alder Lake, причём коррекция цен затронет и старшие модели серии Core i9. Когда будут предприняты снижения цен и в каких масштабах, тайваньский источник не уточняет.

#amd #intel #аналитика #финансы #процессоры #alder lake #цены
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armadaovs
12:19
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armadaovs
12:19
и совсем другое дело ваши - верят только правде.
Русский солдат увернулся от гранаты, поймал сбросивший боеприпас дрон и выложил видео
Nutty8655
12:19
Это тебе, лoxy, нассали в уши про частичную утилизацию чмонь...
СМИ: США готовятся передать Украине ракеты большей дальности в рамках пакета военной помощи на $2,2 миллиарда
хахахер
12:19
статьи бритов негодятся тут
Украина в рейтинге "Индекс восприятия коррупции" находится рядом с Монголией, Анголой и Замбией
armadaovs
12:15
зато у амд целых 23,6 млрд.
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Антон Петух
12:15
Клоун анальный, папе своему подобное писать будешь:)
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хахахер
12:13
книжек почитай,если совсем тупорыл
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armadaovs
12:13
мой кейс относится к заявлению лизы су касаемо гпу на видеокартах.
Выручка AMD в клиентском сегменте рухнула на 51%, квартал завершён с операционными убытками
armadaovs
12:12
чистая прибыль intel за прошлый год составила 8,017 млрд, разводненная прибыль на акцию - 1,94 млрд. по чистой прибыли intel обогнала amd в 6 раз. https://www.finam.ru/publications/item/chistaya-priby...
Выручка AMD в клиентском сегменте рухнула на 51%, квартал завершён с операционными убытками
Nutty8655
12:11
300к по частичной и 300к по полной чем-то должны отличаться? ну разве что то - чмобики, а то - мобики...
СМИ: США готовятся передать Украине ракеты большей дальности в рамках пакета военной помощи на $2,2 миллиарда
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