В серверном сегменте.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На квартальной конференции руководство AMD в очередной раз поделилось своим прогнозом по темпам экспансии процессоров с архитектурой Zen 4 в серверном сегменте. По мнению генерального директора Лизы Су (Lisa Su), такие процессоры начнут доминировать над предшественниками с архитектурой Zen 3 в четвёртом квартале текущего года. Как уже отмечалось, компания считает свои текущие позиции в этом сегменте весьма сильными, и рассчитывает на дальнейшее увеличение выручки в серверном сегменте по итогам всего года, хотя с первым полугодием связывает опасения на сохранение складских излишков и негативное влияние макроэкономических факторов.

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Источник изображения: AMD

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Во втором полугодии существенный вклад в выручку компании начнёт делать семейство процессоров Bergamo. Если говорить о процессорах Genoa, то объёмы их поставок будут активно расти на протяжении даже всего 2024 года, как считают в AMD. Их распространение позволит компании поднять среднюю цену реализации процессоров серверного класса. Руководство компании изначально подразумевало, что процессоры Genoa и Milan будут сосуществовать на рынке, до конца текущего года это точно будет именно так. По мере снижения стоимости систем на основе более новых процессоров Genoa их доля постепенно превысит долю предшественников, случиться это должно где-то к концу этого года.