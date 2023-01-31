По крайней мере, в сегменте центральных процессоров для серверного применения.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Скоро появится квартальная отчётность AMD, но пока отраслевые аналитики формируют собственные прогнозы по достигаемым компанией финансовым показателям по итогам прошлого квартала. Консенсус аналитиков указывает на способность AMD выручить в прошлом квартале $5,51 млрд, и сохранить выручку на близком уровне в текущем квартале.

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Источник изображения: AMD

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

В серверном сегменте привлекательность новейших процессоров EPYC поколения Genoa компании AMD выше, чем у конкурирующих изделий Intel семейства Sapphire Rapids, серьёзно задержавшихся на своём пути на рынок. По словам представителей Susquehanna, жалобы руководства Intel на слабость спроса в серверном сегменте из-за макроэкономических факторов не должны найти понимая в полном объёме в прогнозах руководства AMD, поскольку серверные процессоры этой марки могут продолжить укрепление своих позиций даже на падающем рынке. Стало быть, последняя из компаний легче перенесёт данный кризис.