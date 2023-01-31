Скоро появится квартальная отчётность AMD, но пока отраслевые аналитики формируют собственные прогнозы по достигаемым компанией финансовым показателям по итогам прошлого квартала. Консенсус аналитиков указывает на способность AMD выручить в прошлом квартале $5,51 млрд, и сохранить выручку на близком уровне в текущем квартале.
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В серверном сегменте привлекательность новейших процессоров EPYC поколения Genoa компании AMD выше, чем у конкурирующих изделий Intel семейства Sapphire Rapids, серьёзно задержавшихся на своём пути на рынок. По словам представителей Susquehanna, жалобы руководства Intel на слабость спроса в серверном сегменте из-за макроэкономических факторов не должны найти понимая в полном объёме в прогнозах руководства AMD, поскольку серверные процессоры этой марки могут продолжить укрепление своих позиций даже на падающем рынке. Стало быть, последняя из компаний легче перенесёт данный кризис.