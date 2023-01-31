Подошёл к концу первый месяц 2023 года, некоторые участники рынка уже отчитались по предыдущему году, и это позволяет аналитикам Gartner строить прогнозы на ближайшее будущее. По их мнению, в текущем году объёмы продаж смартфонов сократятся на 4%, персональных компьютеров — на 6,8%, а планшетов — на 2,9%. В целом, затраты пользователей на покупку всех этих устройств в текущем году сократятся на 5,1%, а в сегменте смартфонов снижение расходов составит 3,8%.
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Эти показатели хоть и позволяют назвать динамику продаж отрицательной, несколько смягчают падение рынка по сравнению с минувшим годом. Так, если в текущем году объёмы продаж устройств в целом сократятся на 4,4%, то в прошлом снижение приближалось к 12%. Как и в прошлом году, сильнее всего сократится рынок ПК, на 6,8% против 16% годом ранее. При этом по масштабам продаж самым весомым останется рынок смартфонов, их будет реализовано 1 339 505 штук, по мнению экспертов Gartner.
Другой приметой времени станет снижение объёмов продаж Windows 11 при росте доли ПК, уже перешедших на эту операционную систему. Более четверти компьютеров в корпоративных парках к концу текущего года будут переведены на Windows 11. При этом среднее время использования одного ПК без замены или модернизации увеличится на девять месяцев из-за инфляции и макроэкономических проблем. Сроки пользования одним смартфонов в среднем вырастут на шесть или девять месяцев.