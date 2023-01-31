И кризиса на рынке памяти.

По информации китайского издания SCMP, в этом месяце в местных социальных сетях получила общественный резонанс история сокращаемого сотрудника YMTC, который проработал в компании более четырёх лет, но по условиям работодателя должен вернуть ему субсидию на покупку жилья в размере $59 000. Данные средства не требуется возвращать, если сотрудник проработал в компании более пяти лет, как поясняет источник.

реклама

Источник изображения: YMTC

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Занявшись углублённым изучением вопроса, представители SCMP выяснили, что YMTC собирается сократить от 5 до 10% персонала. Если учесть, что в компании трудятся 6000 человек, то работу рискуют потерять несколько сотен из них. Официальная формулировка, которая используется при увольнении сотрудников — «недостаточная эффективность работы в 2022 году». Если учесть, что сейчас YMTC вынуждена отложить строительство нового предприятия по выпуску памяти в Ухане из-за проблем с доступностью оборудования, вызванных американскими санкциями, а рынок памяти переживает не самые лучшие времена, то совокупность причин, вызвавших сокращения персонала китайского производителя 3D NAND, легко понять.