По информации китайского издания SCMP, в этом месяце в местных социальных сетях получила общественный резонанс история сокращаемого сотрудника YMTC, который проработал в компании более четырёх лет, но по условиям работодателя должен вернуть ему субсидию на покупку жилья в размере $59 000. Данные средства не требуется возвращать, если сотрудник проработал в компании более пяти лет, как поясняет источник.
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Занявшись углублённым изучением вопроса, представители SCMP выяснили, что YMTC собирается сократить от 5 до 10% персонала. Если учесть, что в компании трудятся 6000 человек, то работу рискуют потерять несколько сотен из них. Официальная формулировка, которая используется при увольнении сотрудников — «недостаточная эффективность работы в 2022 году». Если учесть, что сейчас YMTC вынуждена отложить строительство нового предприятия по выпуску памяти в Ухане из-за проблем с доступностью оборудования, вызванных американскими санкциями, а рынок памяти переживает не самые лучшие времена, то совокупность причин, вызвавших сокращения персонала китайского производителя 3D NAND, легко понять.