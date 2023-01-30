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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом году Intel в Китае получила 27% совокупной выручки
А среди клиентов крупнейшим остаётся Dell с 19% выручки.
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Ещё одним штрихом, завершающим наше погружение в годовой отчёт Intel по форме 10-K, может стать изучение структуры выручки компании по географическому признаку. Говоря о том, что в прошлом году её выручка на 27% зависела от Китая, корпорация считает это значимым риском — не столько по причине связи с КНР как таковой, а просто в силу высокой концентрации выручки на данном направлении.

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Источник изображения: Intel

В целом же за пределами США компания в прошлом году получила чуть менее 74%. Кстати, на домашнем рынке США компания получила примерно 26% выручки, так что по этому показателю этот регион способен тягаться с Китаем.

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Три крупных клиента Intel в прошлом году определяли 42% выручки компании. На долю Dell пришлось 19%, компания HP Inc. довольствовалась 11%, а Lenovo уже третий год подряд удерживает 12%. Как подчёркивает Intel, все три указанные компании потребляют как компоненты для клиентского сектора, так и для серверного.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники #китай #lenovo #dell #hp inc
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