Ещё одним штрихом, завершающим наше погружение в годовой отчёт Intel по форме 10-K, может стать изучение структуры выручки компании по географическому признаку. Говоря о том, что в прошлом году её выручка на 27% зависела от Китая, корпорация считает это значимым риском — не столько по причине связи с КНР как таковой, а просто в силу высокой концентрации выручки на данном направлении.
реклама
В целом же за пределами США компания в прошлом году получила чуть менее 74%. Кстати, на домашнем рынке США компания получила примерно 26% выручки, так что по этому показателю этот регион способен тягаться с Китаем.
Три крупных клиента Intel в прошлом году определяли 42% выручки компании. На долю Dell пришлось 19%, компания HP Inc. довольствовалась 11%, а Lenovo уже третий год подряд удерживает 12%. Как подчёркивает Intel, все три указанные компании потребляют как компоненты для клиентского сектора, так и для серверного.