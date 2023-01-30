Известно, что тайваньская компания Foxconn активно развивает бизнес по контрактному производству электромобилей, уже занимается им в США и на Тайване, а через пару лет рассчитывает захватить до 10% рынка соответствующих услуг. По информации Bloomberg, на этой неделе Foxconn объявил о назначении на пост директора по стратегическому развитию бывшего главы японского производителя электродвигателей Nidec Дзюна Сэки (Jun Seki).
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У руля японского гиганта Сэки простоял менее трёх лет, а в прошлом году его сменил на соответствующем посту основатель Nidec Сигенобу Нагамори (Shigenobu Nagamori). Новому руководителю Foxconn в сфере электрификации транспорта будет поручено управление подразделениями и предприятиями тайваньской компании в обеих Америках, Азии и на Ближнем Востоке. До Nidec Дзюн Сэки успел поработать в Nissan Motor и китайской Dongfeng Motor, у которой есть с первой совместное предприятие на территории КНР.