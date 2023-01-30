Крупнейшего производителя электродвигателей в мире.

Известно, что тайваньская компания Foxconn активно развивает бизнес по контрактному производству электромобилей, уже занимается им в США и на Тайване, а через пару лет рассчитывает захватить до 10% рынка соответствующих услуг. По информации Bloomberg, на этой неделе Foxconn объявил о назначении на пост директора по стратегическому развитию бывшего главы японского производителя электродвигателей Nidec Дзюна Сэки (Jun Seki).

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

У руля японского гиганта Сэки простоял менее трёх лет, а в прошлом году его сменил на соответствующем посту основатель Nidec Сигенобу Нагамори (Shigenobu Nagamori). Новому руководителю Foxconn в сфере электрификации транспорта будет поручено управление подразделениями и предприятиями тайваньской компании в обеих Америках, Азии и на Ближнем Востоке. До Nidec Дзюн Сэки успел поработать в Nissan Motor и китайской Dongfeng Motor, у которой есть с первой совместное предприятие на территории КНР.