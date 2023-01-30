Пока они отправляются на экспорт, но лиха беда начало.

Как сообщает Bloomberg, беспроводные наушники AirPods рискуют стать вторым продуктом Apple, выпуск которого налажен на предприятиях Индии. Здесь уже несколько лет выпускаются смартфоны этой марки, в прошлом году в Индии было налажено производство новейших iPhone 14 с минимальной задержкой относительно Китая. Теперь же американская компания Jabil на западе Индии наладила выпуск пластиковых корпусов для AirPods.

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Источник изображения: Apple

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Эти компоненты затем будут экспортироваться в Китай и Вьетнам, где с их использованием будут собираться наушники, но отраслевые эксперты убеждены, что это лишь первый шаг на пути организации производства AirPods в Индии. Тем более, что недавно соответствующее разрешение получила китайская компания Luxshare, которая специализируется на производстве этого типа носимой электроники Apple.