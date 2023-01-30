Как сообщает Bloomberg, беспроводные наушники AirPods рискуют стать вторым продуктом Apple, выпуск которого налажен на предприятиях Индии. Здесь уже несколько лет выпускаются смартфоны этой марки, в прошлом году в Индии было налажено производство новейших iPhone 14 с минимальной задержкой относительно Китая. Теперь же американская компания Jabil на западе Индии наладила выпуск пластиковых корпусов для AirPods.
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Эти компоненты затем будут экспортироваться в Китай и Вьетнам, где с их использованием будут собираться наушники, но отраслевые эксперты убеждены, что это лишь первый шаг на пути организации производства AirPods в Индии. Тем более, что недавно соответствующее разрешение получила китайская компания Luxshare, которая специализируется на производстве этого типа носимой электроники Apple.