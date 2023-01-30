Как отмечает Bloomberg, публикуемая на этой неделе квартальная отчётность Samsung Electronics должна подтвердить, что даже крупнейшему производителю микросхем памяти не удастся избежать потерь в связи с кризисом перепроизводства. По данным источника, производители памяти накопили в три раза больше готовой продукции по сравнению с прошлым годом, имеющего количества микросхем хватит на непрерывную реализацию в течение трёх или четырёх месяцев.
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Операционные убытки всех производителей памяти, по оценкам Bloomberg, в этом году достигнут $5 млрд. Micron и SK hynix уже заявили, что сократят объёмы производства продукции и инвестиции в строительство новых предприятий. Последует ли их примеру Samsung, наверняка станет известно на этой неделе. По мнению поставщика литографического оборудования Lam Research, сейчас отрасль по производству памяти переживает худший кризис за последние 25 лет. В сфере выпуска твердотельной памяти это даже может послужить толчком к консолидации, и слухи предписывают компаниям Western Digital и Kioxia намерения объединить свой профильный бизнес. Тем более, что у них уже есть совместное предприятие по выпуску памяти 3D NAND в Японии.